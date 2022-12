Roma, in programma il villaggio glaciale: i mercatini di Natale e laboratori per bambini

Spread the love

La magia del Natale arriva al Maximo Shopping Center. Tante le iniziative organizzate dal centro commerciale sulla Laurentina per festeggiare al meglio la ricorrenza più attesa dell’anno. Un programma ricco di eventi nato per soddisfare il desiderio di emozioni di grandi e piccini. Proprio a questi ultimi è dedicato “Il Villaggio Glaciale” allestito in piazza Gabriella Ferri dove potranno vivere un’esperienza unica calandosi in un gelido e spettacolare scenario invernale ispirato al Polo Nord tra installazioni di pan di zenzero, pinguini e orsi polari. Da non perdere il gioco delle luci notturno capace di creare un paesaggio fatato e suggestivo. Imperdibile, inoltre, il Maximo Express, il trenino di Natale per un giro della piazza, del villaggio glaciale e del mercatino davvero irresistibile.

Immancabile, sempre per i più piccoli, l’incontro con Babbo Natale che sarà fisicamente presente nella Food Court situata al secondo piano del Centro. Tanti gli appuntamenti fissati con il vecchietto più famoso del mondo che incontrerà i bambini per fare selfie e regalare loro un momento magico e indimenticabile.

