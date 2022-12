Donne e Scienza, via al Premio L’Oréal 2023

Spread the love

Ricercatrici già operative e studentesse di facoltà scientifiche con progetti nel cassetto si segnino quest’appunto: sono aperte le candidature al Premio “L’Oréal Italia per le Donne e la Scienza”. Per proporsi basta andare sul sito http://www.forwomeninscience.com/ entro il 27 gennaio 2023.

Si tratta di un premio ricco, visto che l’importo dell’assegno per sostenere le ricerche delle scienziate vincitrici è di 20.000 euro per ciascuna; e si tratta di un premio importante, che nella sua versione internazionale è assurto al livello di un Nobel al femminile, con la differenza che vengono premiate molte ricercatrici anziché una sola; e le vincitrici italiane, come tutte le altre, potranno in seguito aspirare alla vittoria a livello mondiale.

Questa è la ventunesima edizione italiana. Il programma è promosso in collaborazione con la Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco (cioè l’istituzione dell’Onu dedicata alla cultura); nel ventennio precedente sono state premiate 106 ricercatrici, che hanno visto finanziati i loro progetti di ricerca e i loro studi nel nostro Paese.

