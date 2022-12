Marisa Cesario prima comandante dei Vigili del Fuoco di Firenze Tornatore dirigente in Molise

Spread the love

Con la celebrazione di Santa Barbara, patrona del Corpo dei Vigili del Fuoco, passaggio di consegne tra l’architetto Gennaro Tornatore – nuovo dirigente in Molise – e l’ingegner Marisa Cesario proveniente dal comando di Bari. Cesario è la prima donna alla guida dei Vigili del fuoco di Firenze. Dal ’90 a Genova e Catanzaro, ha diretto vari comandi. Numerose le emergenze affrontate, come il G8 di Genova. Dati 2022: 12.000 interventi. Prevenzione incendi: 1.600 istanze. Formazione: 600 unità. Al Comando in tre anni sono stati assegnati: 9 funzionari (3 ingegneri, 6 diplomati), 5 amministrativi, 60 nuove unità operative. 20 i nuovi automezzi, 15 quelli ricondizionati; 15 furgoni, auto. Il 2022 anno importante anche per il centenario della caserma di via la Farina.

