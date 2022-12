Mosca, maxi incendio in centro commerciale

Spread the love

Un morto in un incendio divampato in un centro commerciale in Russia, nella regione di Mosca. Si tratta del centro commerciale Mega Khimki: interessata dal rogo una superficie di 7mila metri quadrati. La Direzione principale del Ministero delle situazioni di emergenza nella regione di Mosca ha fatto sapere che “il tetto dell’edificio, una superficie di 250 metri quadrati, è in fiamme”.

Il servizio stampa del Ministero dell’ecologia e delle risorse naturali della regione di Mosca ha riferito alla Tass che non è stato registrato alcun eccesso dei valori massimi consentiti di inquinanti nell’aria vicino al centro commerciale Mega Khimki in fiamme nella regione di Mosca.

