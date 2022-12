Spagna, scontro tra due treni carichi di passeggeri a Barcellona: oltre 150 feriti

Spread the love

L’incidente ferroviario in Spagna si è consumato nella mattinata di mercoledì 7 dicembre, alle 07:50 circa. Sulla base delle informazioni sinora diffuse, i due convogli carichi di passeggeri stavano viaggiando verso Barcellona in autonomia e sicurezza quando, per cause in fase di accertamento, si sono improvvisamente ritrovati a viaggiare sullo stesso binariomarciando uno dietro l’altro.

L’impatto si è poi verificato nei pressi della stazione di Montcada i Reixac-Manresa, in Catalogna, dove sono prontamente accorsi decine di ambulanze e uomini dei servizi di emergenza.

L’operatore ferroviario spagnolo, Renfe, intanto, ha subito attivato il protocollo stabilito per incidenti analoghi, operando in collaborazione con la Protezione Civile e con il Sistema di emergenza medica del Paese. Sul posto, inoltre, si sono recati anche squadre dei vigili del fuoco afferenti a diverse unità di pronto intervento medico per assistere gli oltre 150 feriti.

