Empoli, tir si ribalta su una rotonda

Un mezzo pesante si è ribaltato in corrispondenza di una rotatoria: è successo nella mattina di oggi, sabato 10 dicembre, intorno alle ore 8, nel comune di Empoli sulla SR 429.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno effettuato la messa in sicurezza del mezzo pesante. L’intervento di recupero e di ripristino del mezzo ribaltato verrà svolto da una ditta privata, come si apprende dai pompieri. Una persona è rimasta ferita e portata in ospedale in codice verde.

