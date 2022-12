Fienile in fiamme brucia da ieri sera a Tula, vigili del fuoco mobilitati

Spread the love

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Ozieri sono impegnati dalla serata di ieri, venerdì 9 dicembre, in località Conca ‘e Casu, nell’agro del comune di Tula, per un incendio divampato in un fienile. Le fiamme hanno interessato due ali di un capannone costituito da muri perimetrali di calcestruzzo, pilastri, travi in acciaio e tetto in lamiera. All’interno fieno e attrezzi agricoli. Sul posto presenti anche i Carabinieri. Ancora da valutare i danni e le cause che hanno innescato il rogo.

https://www.logudorolive.it/fienil