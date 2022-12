Nel tentativo di recuperare un ovino, anziano precipita in un dirupo nel Vibonese, salvato dai Vigili del Fuoco

Spread the love

I vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti alle ore 19 circa della giornata di ieri, venerdì 9 dicembre, in località Pizzi a Zambrone per soccorrere un uomo di 80 anni caduto in un dirupo. L’anziano, nel tentativo di recuperare un ovino, era caduto in una scarpata profonda oltre 50 metri. Sul posto i vigili del fuoco, dopo aver individuato il malcapitato ed averlo immobilizzato su una barella toboga, lo hanno recuperato con l’impiego di tecniche di derivazione Speleo Alpino Fluviale e consegnato al personale sanitario per le relative cure.

