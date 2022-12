Nottinghamshire – Maxi incendio di auto elettriche: autostrada chiusa per ore

Spread the love

I veicoli erano nuovi ed elettrici: è successo nel Regno Unito e la notizia mette ansia e preoccupazione. I casi si moltiplicano…

Niente morti o feriti, solo grande preoccupazione. Resta però un grosso punto di domanda dopo l’incendio ad una bisarca avvenuto nel Regno Unito: come possono prendere fuoco dei veicoli elettrici nuovi? Ecco nel dettaglio cos’è successo.

Sono stati i Vigili del Fuoco della contea di Nottinghamshire a spegnere le fiamme, dopo aver gestito molti gas tossici ed aver predisposto per ore la chiusura dell’autostrada M1, una delle più importanti ed antiche del Regno Unito: si estende infatti per 311 chilometri da Londra fino al circondario di Leeds in modo verticale, tagliando in due una parte di Inghilterra. L’episodio avvenuto su strada getta, come accennato prima, molti punti interrogativi anche sul trasporto delle auto elettriche sulle navi cargohttps://www.solomotori.it/

