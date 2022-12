Cesena, operaio cade del muletto e muore

Spread the love

Incidente mortale sul lavoro la notte scorsa a Gatte, nel Cesenate. Un operaio di origine senegalese è morto cadendo,a quanto si è appreso, dalle forche di un carrello elevatore, un muletto, in una azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno e scatole in cartone.

Nella caduta, il lavoratore 51enne avrebbe battuto la testa e il trauma cranico gli sarebbe stato fatale. Lascia moglie e tre figli. Il sindacato SiCobas ha proclamato stato di agitazione e sciopero immediato.