Il quartiere di Roma che sembra un piccolo borgo: qui sono stati girati diversi film e fiction tv

Quando si nomina Garbatella è impensabile non fare riferimento ai Cesaroni, la fiction di Canale 5 andata in ondai per molti anni che ha conquistato milioni di telespettatori che ancora oggi ne parlano e ricordano ogni dettaglio. Il quartiere è stato scelto anche da registi come Pier Paolo Paosolini, Ettore Scola, Woody Allen e Nanni Moretti dove hanno ambientato i loro film.

La Garbatella è un quartiere risalente agli anni Venti del Novecento, nato come un progetto urbano che seguiva le linee delle Città Giardino tipiche dell’Inghilterra. Pensata come una zona caratteristica per gli operari che lavoravano da quelle parti. Soltanto dopo cento anni dalla nascita, il quartiere divenne una delle parti di Roma più popolari e cool della Capitale grazie ai locali che vi sono.

Sono tante i monumenti e i luoghi da vedere. Per prima cosa vi è la Fontana Carlotta, poi la Scala degli Innamorati. Non mancano poi gli edifici sacri come la Chiesa dei Santi Teodoro ed Eurosia. Dopo I Cesaroni, anche il bar della famiglia protagonista è diventato un locale da visitare anche solo per prendere un caffè e godere di quel posto dove per anni Claudio Amendola, Giulio nella fiction, ha fatto divertire il pubblico italiano insieme ai suoi colleghi.

Insomma, la Garbatella sembra un piccolo borgo dove le case popolari, le vie ed ogni angolo danno vita ad un posto magico e inimitabile.

