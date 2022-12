“Portare Putin e Lukashenko in tribunale”, l’appello dalla cerimonia per i Nobel

Spread the love

La cerimonia non si teneva da due anni quindi questo 10 dicembre la sala è gremita. Ci sono tutti i vincitori del premio Nobel degli ultimi 3 anni, dall’Italia è arrivato il fisico Giorgio Parisi, docente all’università di Roma La Sapienza. A Oslo ricevono il prestigioso riconoscimento nel giorno dell’anniversario della morte di Alfred Nobel. Grandi protagonisti i Nobel per la pace 2022, l’attivista bielorusso Ales Bialiatski, l’organizzazione russa Memorial e il C****entro per le libertà civili ucraino. Oleksandra Matviichuk, direttrice di quest’ultimo, dice “Dobbiamo spezzare il circolo dell’impunità. Dobbiamo istituire un tribunale internazionale e portarci Putin, Lukashenko e gli altri criminali di guerra responsabili, non solo per quanto accade in Ucraina ma anche in altre nazioni del mondo”.

it.euronews.com