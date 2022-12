Bari, auto contro un pullman: morti tre ragazzi di 25, 21 e 19 anni. Altri due giovani in gravi condizioni

Spread the love

È una vera e propria strage quella che si è consumata questa notte a Modugno, in provincia di Bari, dove tre ragazzi sono morti in seguito ad un terribile incidente stradale.

Un’auto e un pullman da turismo sono entrati in collisione poco prima dell’alba sulla strada statale 96 tra Palo del Colle e Modugno in direzione Altamura. A perdere la vita sono stati un ragazzo, 21 anni morto sul colpo, e due ragazze di 19 e 25 anni decedute dopo il ricovero in ospedale dove erano arrivate in gravi condizioni.

