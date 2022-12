Esce di strada e resta in bilico sugli alberi

Spread the love

GALLICANO — Tremendo fuori strada nella notte in Garfagnana dove un’auto ha superato le barriere ed è rimasta incastrata sugli alberi. Il conducente è riuscito ad uscire autonomamente dalla vettura ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato dai sanitari in ospedale a Castelnuovo di Garfagnana per accertamenti.

L’incidente è avvenuto intorno alle 4 del mattino sulla via Ludovica. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo Garfagnana, per recuperare la vettura uscita di strada.

La vettura è rimasta incastrata tra le chiome degli alberi sottostanti. I vigili del fuoco hanno rimesso in carreggiata l’auto con la gru proveniente dal comando di Lucca.

