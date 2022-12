Le ricette del FARO – coniglio all’inglese

Spread the love

MARIA TEERESA SANGIORGI

Ingredienti per 6 persone

Un coniglio a pezzi – Una marinata composta di Sherry secco e pepe nero macinato al momento q. b. – 100 gr. di burro – 3 decilitri di panna liquida – Un po’ di mostarda molto piccante – sale qb

Procedimento

Mettere il coniglio in una terrina con la marinata per 12 ore, rivoltandoli di quando in quando.

Sgocciolarli, asciugarli bene, cospargerli di mostarda uno alla volta e condirli con il sale. Soffriggere i pezzi nel burro, farli cuocere in forno per 25/30 minuti coprendoli con il fondo di tanto in tanto. Sgocciolarli di nuovo e metterli in un piatto largo, tenendoli al caldo. Versare la marinata in un pentolino e ridurla leggermente, mescolarla al fondo di cottura. Aggiungere poi la panna liquida, mescolare a calore moderato ed appena accenna l’ebollizione versarla sul coniglio. Servire subito.

Buon appetito