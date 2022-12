Per conoscerli meglio – Intervista all’Ing. ALESSANDRO PAOLA Comandante dei Vigili del Fuoco di Roma

Spread the love

Comandante dei Vigili del fuoco di Roma dal novembre 2021, laureato in ingegneria civile e specializzato in “Sicurezza e protezione”, l’Ing. Alessandro Paola è iscritto all’ordine degli Ingegneri di Roma. Prima di approdare come Comandante a Roma ha ricoperto la carica di

Dirigente del Centro Operativo Nazionale e Servizio Telecomunicazioni del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco Direzione Centrale per l’emergenza ed il soccorso tecnico.

Nell’anno in corso qual è stata la decisione più difficile che ha dovuto prendere?

Tra tutti i numerosi interventi, alcuni più difficili sono stati quelli di Malagrotta e di Via Palmiro Togliatti. A Malagrotta sono stati impiegati 60 uomini per dieci squadre dei Vgili del Fuoco, con l’intervento di mezzi aeroportuali e squadre anche dalle province del Lazio. In Via Palmiro Togliatti gli incendi hanno interessato varie autodemolizioni ma fortunatamente nel maxincendio nessuna persona è rimasta coinvolta. Durante l’estate a Roma e provincia abbiamo dovuto fronteggiare più di 10 000 incendi.

Quali sono le cause principali degli incendi?

Dipende da dove si sviluppa, a seconda che l’ambiente sia industriale, urbano, di vegetazione o boschivo. È difficile che l’incendio si sviluppi da solo. Le cause vanno ricercate nell’utilizzo del territorio e quali misure sono adottate. Importante è la prevenzione, che sia congegnale al sito, con misure proprie; non creare inneschi o focolai sulle aree facilmente combustibili, come accendere fuochi per picnic, transitare o sostare con automezzi con

marmitte calde, buttare sigarette o svolgere attività che possanodiventare pericolose in presenza di molto vento o caldo. In queste condizioni un piccolo innesco può trasformarsi in incendi anche devastanti.

Per la sicurezza sul lavoro, cosa ci può dire?

Importante è la prevenzione incendi, con la valutazione dei rischi non solo per il lavoratore ma anche per l’azienda stessa; contemperare

alle misure di messa in sicurezza che scongiurino il verificarsi degli incendi, che prevede attrezzatura idonea all’ambiente e formazione dei lavoratori. Ancora oggi sono troppi gli infortuni sul lavoro, ma se il sistema sarà condotto in modo corretto si avrà un abbattimento

degli incidenti causati anche da processi lavorativi non consoni ai punti illustrati. Mancando questi presupposti si ha una scarsa consapevolezza

del rischio e il pericolo, altro passo fondamentale che si unisce ai precedenti.

Come è possibile evitare o ridurre i rischi per i Vigili del Fuoco?

Devono essere disponibili attrezzature da utilizzare preventivamente, valutare procedure di gestione emergenza per far sì che anche il

soccorso dall’esterno sia efficace, come impianti antincendio sempre funzionanti per consentire un’evacuazione controllata.

Per gli interventi in “mega strutture” come per esempio le centrali nucleari, i Vigili del Fuoco sanno già come e dove intervenire?

I siti a maggior rischio di incendio rilevante, come le centrali nucleari ed i siti in cui avvengono processi chimici a rischio elevato, sono soggetti a piani di emergenza interni redatti dalla prefettura con la quale collaboriamo, in cui vengono evidenziate quelle che possono essere le aree d’impatto all’esterno dell’azienda al fine di consentire la messa in sicurezza delle persone e permettere l’intervento operativo all’interno dell’azienda stressa.

A rischio incendio rilevante sono tutti gli stabilimenti classificati tali in funzione delle sostanze detenute o lavorate, che potrebbero determinare

conseguenze gravissime come esplosioni, dispersione di gas, contaminazioni ambientali e causare delle situazioni molto più vaste di quelle riconducibili allo stesso sito. Nel piano di emer genza esterno ci sono indicazioni che possono consentire di adottare decisioni critiche sulla gestione dell’emergenza, dalla prima chiamata fino a quando non si viene a creare sul sito stesso un posto di coordinamento, in cui il direttore tecnico dei

soccorsi prenderà la direzione delle operazioni e assumerà tutte le informazioni utili per garantire l’accessibilità delle squadre verso i siti che sono maggiormente a rischio.

Per quanto riguarda le centrali nucleari, c’è già all’interno una formazione o il funzionario che ha autorizzato la gestione?

I vigili del fuoco conoscono già l’istruttoria e il controllo della parte tecnica, ma si fanno visite di conoscenza delle squadre nel sito – cosiddetta familiarizzazione – che facciamo a stabilimenti a rischio rilevante. Nel Lazio ce ne sono più di una decina, che sono superattenzionati, comunque ci sono altre istallazioni che potrebbero esseremolto difficili in cui prestare soccorso come per i grattacieli. Ci vorrebbe un piano d’intervento, anzitutto, per ridurre le conseguenze, cercare di limitare e circoscrivere l’ambiente. La priorità è cercare di preservare gli esseri umani con una strategia sulle persone, con una ricognizione rapida dell’area interessata.

Come mai gli amministratori di condomini non si impegnano a chiedere ai tecnici la valutazione di un incendio verticale?

Non c’è un obbligo a questo tipo di adeguamenti e verifica se non quelli che riguardano la conformità; quindi ogni cosa è lasciata alla volontà dell’utenza: non si può imporre ciò che la legge non dispone anche per la questione di omogeneità di comportamenti. In caso di incendio c’è l’inchiesta dell’autorità giudiziaria e si verificano le responsabilità, tra il meccanismo di causa ed effetto – causa di chi ha iniziato l’evento e l’effetto, ovvero la conseguenza e l’analisi della colpa è determina sulla base di tutto quello che non può essere definito a priori.

Quali sono le caratteristiche di un Comandante?

La capacità di saper approfondire al massimo situazioni ed eventi, essere in grado di stare assieme al personale, per gestire l’emergenza

e una serie di situazioni di assoluto rischio. Bisogna essere assolutamente uniti, riconoscere la competenza in base anche all’esperienza e, soprattutto, prendere decisioni che siano corrette e che tutelino il personale che sta operando così come le persone che devono essere preservate.

IVAN PRATESI –

Un grande ringraamento, i Vigili del Fuoco di Montelanico, lo rivolgono all’ingegner Alessandro Paola Comandante Provinciale di Roma grazie al quale è stato possibile avviare dei corsi di formazione per i volontari.