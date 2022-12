Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI VERONA

Nel primo pomeriggio della giornata odierna, lunedì 12 dicembre, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono intervenuti per il salvataggio di una gattina: l’audace felino si era allontanata dalla sua casa in via Marconi arrampicandosi con evoluzioni funamboliche fin sul tetto di un edificio abbandonato…senza aimè riuscire più a tornare indietro; I vigili del fuoco hanno quindi raggiunto con l’autoscala la gattina, che si è mostrata ben felice di farsi soccorrere e portare giù tra le braccia della sua famiglia.