Berlusconi alla cena dei giocatori del Monza: “Vi porto un pullman di tro… se battete Juventus o Milan”

«Il Monza si sta dimostrando una grande squadra. Abbiamo un gruppo forte, un ottimo allenatore e obiettivi ambiziosi. Sono contento di partecipare alla cena per gli auguri di Natale con gli sponsor», scrive sui social il leader di Forza Italia e proprietario del Monza calcio, Silvio Berlusconi. Berlusconi durante la cena ha rimarcato il valore in panchina di Raffaele Palladino dopo aver esonerato Giovanni Stroppa: «Abbiamo trovato un nuovo allenatore – ha detto l’ex presidente del Consiglio – che era l’allenatore della nostra squadra Primavera: è bravo, simpatico, gentile e capace di stimolare i nostri ragazzi». Poi la battuta: «Io ci ho messo una stimolazione in più, perché ai ragazzi che sono venuti qui adesso ho detto: ‘ora arrivano Juventus, Milan eccetera e se vincete con una di queste grandi squadre vi faccio arrivare nello spogliatoio un pullman di tr**e».

LASTAMPA.IT