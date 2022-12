Roma, Metro C verso il capolinea: via libera a nuove stazioni

Spread the love

Dalle parole ai fatti e, chissà, forse la concreta speranza che la linea C della metropolitana riprenda il suo viaggio verso il capolinea finale, quello di Mazzini/Clodio. A cinque anni dall’inaugurazione dell’ultima fermata realizzata, quella di San Giovanni, è arrivata infatti la notizia dello sblocco burocratico per la stazione Fori Imperiali e lo stanziamento di 1,8 miliardi anche per nuove tranvie progettate per il Giubileo. Ad annunciarlo l’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè. «La Commissaria Straordinaria del Governo Maria Lucia Conti, che ringraziamo per il grande lavoro che sta svolgendo, ha emanato l’ordinanza di approvazione del progetto definitivo della variante della stazione Fori Imperiali della Metro C. Si tratta di un passaggio di fondamentale importanza – spiega Patanè – perché ci consente di definire tempi certi di realizzazione dell’opera e di rispettare il cronoprogramma che prevede la conclusione dei lavori della stazione Fori Imperiali, che abbiamo dato indicazione di denominare “Colosseo” come l’omonima stazione della Metro B, entro l’inizio del Giubileo».

