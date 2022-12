Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nel pomeriggio di ieri a Osimo, in via Fellonica, per il ribaltamento di un furgone causato dal cedimento di un muro di contenimento. Sul posto è intervenuta la squadra dei distaccamento di Osimo che, con il supporto del personale da Ancona con l’autogrù, ha sollevato il mezzo riposizionandolo sulle ruote. Non si segnalano persone coinvolte.