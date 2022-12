Francia: 10 morti tra cui 5 bambini nell’incendio di un edificio

Spread the love

– LIONE, 16 DIC – Un incendio in un edificio di sette piani a Vaulx-en-Velin, nella periferia est di Lione, ha provocato la morte di dieci persone, tra cui cinque bambini. I feriti sono quattordici, di cui “quattro in condizioni di assoluta emergenza”. Lo ha reso noto la prefettura.

Le fiamme, le cui origini sono al momento ignote, sono divampate poco dopo le tre de mattino dal piano terra per poi propagarsi verso i piani alti. Dei 170 i pompieri mobilitati per spegnere il fuoco, due di loro sono rimasti lievemente feriti durante l’intervento, secondo quanto riferito dalla prefettura di zona. (ANSA-AFP).