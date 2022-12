Spread the love

Trovati morti in casa zio e nipote di 43 e 17 anni: uccisi da una fuga di gas I due sono stati trovati senza vita in una casa di Rho (Milano). La tragedia sarebbe avvenuta intorno alle 23 di ieri giovedì 15 dicembre. Sono in corso le indagini. Foto di repertorio Li hanno trovati già senza vita, in casa. Uccisi dalle esalazioni di una fuga di gas. Così sono morti zio e nipote di 43 e 17 anni in un’abitazione di Rho, nel Milanese. (Fanpage.it)