Va a fuoco ed esplode una caldaia, boato all’alba in centro città: ovunque polvere e detriti

Un boato, poi ovunque polvere e detriti. Sono stati attimi di paura questa mattina all’alba in pieno centro ad Agrigento. In piazza Cavour, per cause ancora da accertare, una caldaia posizionata in un balcone avrebbe prima preso fuoco e sarebbe successivamente esplosa causando una forte deflagrazione che ha distrutto l’appartamento di una famiglia agrigentina scagliando per strada frammenti di cemento che hanno causato a loro volta altri danni. Tre le auto che sono state raggiunte dai detriti.

Sul posto sono accorsi gli uomini dei vigili del fuoco, non si sono fortunatamente – e un po’ miracolosamente – registrati feriti.

