Video – Malesia, 21 morti accertati finora nella frana a Batang Kalì: “Corpi trovati abbracciati”

Spread the love

Il terribile aggiornamento delle vittime dopo che una marea di fango ha investito un campeggio parla la lingua della strage. Da quanto si apprende infatti sarebbero almeno 21 le persone morte a causa della frana.

La tragedia si era consumata nella notte tra giovedì e venerdì 16 dicembre con la massa di fango e detriti che ha investito un campeggio Batang Kalì, in Malesia. Purtroppo in queste re è arrivata la conferma: fra i giovani campeggiatori uccisi mentre dormivano nelle loro tende ci sono anche 5 bambini.

Le informazioni sull’evolversi dei soccorsi e sulle operazioni di ricerca di vittime e feriti sono state fornite in queste pre dal capo dei vigili del fuoco dello stato di Selangor, Norazam Khamis. L’ufficiale è stato citato da Free Malaysia Today ed ha spiegato al media un particolare agghiacciante: ha trovato due “corpi senza vita abbracciati l’uno con l’altro”. Sulle indagini per risalire all’origine della frana, stante anche il meteo senza eventi severi, per ora è mistero.

https://www.notizie.it/malesia-21-mort

VIDEO