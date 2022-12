Montalto Ligure, auto in un dirupo: muore un 59enne

Spread the love

Montalto Ligure – Tragedia nella notte a Montalto Ligure. Poco prima delle 23, sulla strada provinciale 21, all’altezza di Campi, un cinquantanovenne è morto dopo essere finito in un ripido dirupo con l’auto.

La macchina, prima di uscire fuori strada e precipitare, si era capottata. A chiamare il 118 sono stati automobilisti in transito.

Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale per l’estrema pendenza del terreno, in certi punti quasi al 90 per cento.

Il corpo dell’automobilista, ormai privo di vita, è stato trovato una ventina di metri più in basso rispetto all’auto. Per recuperare la salma i pompieri hanno utilizzato funi e un verricello.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, non sarebbero coinvolti altri mezzi. Non si esclude che l’automobilista abbia perso il controllo della macchina in seguito a un malore.

