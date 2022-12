Video – Deragliamento di un treno – simulazione operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Verificare i piani per la gestione dell’emergenza in ambito ferroviario e la loro corrispondenza con le procedure sanitarie e di emergenza esterna, nonché il coordinamento e i tempi di risposta di tutte le strutture operative coinvolte. Questo l’obiettivo dell’esercitazione di Protezione Civile svolta la notte scorsa nella Galleria ferroviaria di Laveno-Mombello, prevista dal Piano annuale del Gruppo FS e organizzata da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) coordinata dalla Prefettura di Varese e con la partecipazione della Protezione Civile della Regione Lombardia e della Provincia di Varese, Comune di Laveno – Monbello, Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine (Questura, Polfer e Carabinieri), Guardia di Finanza, AREU, Associazioni di Volontariato di Protezione Civile, Croce Rossa Italiana e Trenord.

Simulato il deragliamento di un treno viaggiatori in transito lungo la linea Luino-Laveno-Gallarate che si è fermato 100 metri prima dell’imbocco sud della galleria a causa dello svio di alcuni vagoni: sono stati prontamente attivati i protocolli di comunicazione previsti per la gestione dell’emergenza con il coinvolgimento dei soggetti interessati. I soccorsi, giunti sul posto, hanno favorito l’uscita dalla galleria dei passeggeri (figuranti) e prestato assistenza; contestualmente, i tecnici hanno provveduto a mettere in sicurezza il treno e l’infrastruttura per consentire una rapida ripresa della circolazione.

VIDEO