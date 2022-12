Spread the love

Nuova vittima sulle strade della provincia. È accaduto nel primo pomeriggio a Provaglio di Iseo, lungo la provinciale Sebina. A perdere la vita il conducente di un furgone che si è scontrato frontalmente con un camion. Per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Traffico in tilt tra Iseo e Camignone per la chiusura temporanea della strada

