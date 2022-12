Spread the love

MIRANDOLA – Intervento dei Vigili del Fuoco nella mattinata di oggi, giovedì 22 dicembre, a Mirandola. Intorno alle 10.20, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nelle vicinanze di via Massara per soccorrere un pony scivolato in un canale e impossibilitato a risalire bloccato dal fango. Grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco, il pony è stato recuperato e successivamente riaffidato ai proprietari.

