Padova. Incendio al deposito stoccaggio rifiuti, per spegnere le fiamme 3 squadre dei pompieri e un robottino cingolato

PADOVA – Poco prima dell’alba di oggi, 23 dicembre, è scoppiato un incendio presso il deposito stoccaggio di rifiuti in via Navigazione interna a Padova. Un lavoro che ha impegnato tre squadre dei vigili del fuoco: le fiamme erano concentrate in una grande vasca di contenimento, profonda una decina di metri.

Il fuoco è stato spento ma è rimasta una combustione covante di cui occuparsi. Per lo spegnimento è stato utilizzato un robottino cingolato. Si sta già organizzando la fase di bonifica dell’enorme quantità di materiale da trattare. La causa dell’incendio è ancora al vaglio, nessuno è rimasto ferito.

ILGAZZETTINO.IT