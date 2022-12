Terremoto a Guidonia, scossa di magnitudo tra 2.8 e 3.3 avvertita in provincia di Roma

Spread the love

Una scossa di terremoto si è registrata oggi, venerdì 23 dicembre 2022, alle 17.33 in provincia di Roma. Secondo i dati Ingv la magnitudo del sisma è compresa tra 2.8 e 3.3. L’epicentro a Guidonia Montecelio

La scossa è stato avvertito in maniera forte a Guidonia e Villanova di Guidonia (est di Roma) e anche nella zona di Tivoli, come testimoniano decine di post condivisi sui social nell’immediato dai residenti nel territorio interessato. «Caduto qualche soprammobile. Tutto bene però. Ma è stata forte per 15 secondi almeno», racconta un utente su twitter.

