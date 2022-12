Tragedia stradale a poche ore dalla Vigilia: un morto e quattro feriti

Spread the love

Terribile sinistro stradale nella provincia di Trieste, con un bilancio drammatico. Una persona è deceduta e si contano quattro feriti, una delle quali è una 13enne che versa in gravissime condizioni, a seguito dello schianto tra due veicoli avvenuto nella prima serata del 23 dicembre, a poche ore dalla vigilia di Natale. L’episodio si è verificato a San Dorligo della Valle, per la precisione in località Dolina, sulla ex provinciale 12b: è qui che, per ragioni ancora da chiarire nel dettaglio, si è verificato l’impatto costato la vita ad una persona.

