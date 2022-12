Macerata, in fiamme nella notte due fabbricati agricoli

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

I Vigili del fuoco sono intervenuti nella notte in località Isola, nel comune di San Severino Marche, per un incendio che ha coinvolto due fabbricati agricoli utilizzati per il ricovero di fieno. Le fiamme si sono propagate per circa 400 metri quadrati e hanno mandato in fumo circa 4000 quintali di fieno. Sono intervenuti i Vigili del fuoco della sede centrale, del distaccamento di Tolentino e una squadra dei Volontari di Apiro che hanno contenuto l¿incendio evitando il propagarsi delle fiamme al vicino deposito di attrezzature agricole. Non si segnalano persone coinvolte.