Cane precipita in un dirupo ad alta quota, recuperato dai vigili del fuoco

Castellafiume. Recuperato oggi con un impegnativo intervento congiunto dei vigili del fuoco dell’Aquila e del distaccamento di Avezzano, un cane da caccia in una zona montana del comune di Castellafiume.

Il cane, seguendo probabilmente le tracce di un animale selvatico, è precipitato su un terrazzamento naturale in alta quota dal quale non riusciva a uscire. Per il recupero, avvenuto in un’area inaccessibile con altri mezzi, sono state necessarie manovre SAF (Speleo-Alpino-Fluviale).

marsicalive.it