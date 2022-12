Fondi per asili nido e corsi di formazione dal 2022 al 2024￼

Spread the love

AURORA FELICI

Al via lo stanziamento di oltre 26 milioni di euro, provenienti dal fondo nazionale, a favore del sistema integrato di educazione e d’istruzione, per i bambini dalla nascita fino ai sei anni. Le risorse sono destinate una parte alla manutenzione ordinaria per raggiungere i requisiti di funzionamento e di decoro delle strutture e il resto per la formazione e l’aggiornamento degli educatori. Gli operatori miglioreranno la propria figura professionale, promuovendo l’interazione sana con i coetanei. L’Assessore alle Politiche Sociali Welfare, Beni Comuni e ASP Alessandra Troncarelli conferma l’attenzione della Regione Lazio per garantire servizi di qualità sul territorio, con questo progetto che tutela la prima infanzia: una delle fasi più delicate e istruttive nella crescita di bambini.