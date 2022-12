La tua voglia di vivere al top

Spread the love

ELVIRA PARACINI

Ti va di tornare al tuo peso forma, essere tonica e le hai provate “quasi tutte?”

Eh, già ti capisco fai, fai e non arrivi mai a meta. Ti dicono, sei in menopausa è normale che non dimagrisci, eh,… ormai sei grandicella che ci vuoi fare? E tu, quasi ci caschi nel sentire queste parole e abbandoni. Ancora una volta ti senti triste o arrabbiata. Eppure no, oggi ci si è resi conto che le diete nel lungo periodo falliscono. Perché falliscono? Occorre tenere conto del fatto che non siamo fatti per stare a dieta tutta la vita, ma quando cominciamo con le privazioni, restrizioni, queste ti rendono insofferente e triste. E dopo un po’ arriva “lo sgarro”. Dobbiamo partire da un altro concetto. Quello che mettiamo nel piatto lo dobbiamo mangiare con gioia, con piacere e stare bene con noi stesse. Impostare uno stile di vita che ci piace, che ci rende leggeri e liberi dai sensi di colpa e dalle pesantezze che portano dritti al troppo cibo.

La prima cosa da fare è disintossicare il corpo e nello stesso tempo andare a scoprire e prendere consapevolezza delle vere motivazioni inconsce che ti spingono a quella fame emotiva che senti che comanda quando vedi il cibo o ci pensi o ne sei attratta anche se hai appena mangiato. Aggiungi tecniche semplici di respirazione, e 10 minuti al giorno, solo dieci con costanza di movimento mirato al giusto dimagrimento, semplice da fare a casa tua. E la dieta? Dovrai solo prendere consapevolezza di come un piatto bilanciato e sano può portarti alla tua trasformazione fisica. Senza diete da fame, senza ore di allenamenti estenuanti. Prendi in mano la tua vita e decidi il cambiamento ora.

