Resta impantanato nel fango, il cane Derek viene salvato dai vigili del fuoco

Spread the love

Stava per trasformarsi in tragedia il Natale di Derek, un basset hound rimasto bloccato nel fango proprio il 25 dicembre. L’incidente è avventuo a Lamouth Creek, in Cornovaglia. Il cane si era spinto sulla riva del fiume Fal, ma non era più in grado di tornare a riva

Per fortuna i vigili del fuoco della Cornovaglia hanno ricevuto una chiamata che segnalava un animale nel fango che stava cercando di tornare a riva ma non ci riusciva e appariva molto affaticato. Sono stati subito allertati i tecnici di soccorso acquatico della stazione dei vigili del fuoco di Falmouth e grazie al loro intervento Derek è stato salvato ed è tornato a casa in tempo per la cena di Natale.

lastampa.it