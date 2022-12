Valle di Susa, stambecco aggredito da un lupo: i vigili del fuoco riescono a salvarlo

Spread the love

I vigili del fuoco del distaccamento volontario di Almese sono stati allertati per il soccorso di uno stambecco sul versante del Musiné. L’animale, probabilmente ferito dal morso di un lupo, si è spinto fino sulla vetta della montagna all’imbocco della Val di Susa per poi rifugiarsi in una zona isolata ai piedi di una pietraia.

L’allarme è stato dato dal veterinario dell’Asl, che aveva bisogno dell’aiuto dei vigili del fuoco per riportare lo stambecco a valle e trasferirlo all’università veterinaria di Grugliasco per le cure.

