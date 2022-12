Genova, incendio in un albergo in zona centro, in via di Prè.

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Intorno alle 4.30 del 29 dicembre, i Vigili del fuoco sono accorsi a Prè per un incendio che si è sviluppato in una delle camere di un albergo. Appena giunte sul posto le squadre hanno portato in salvo gli occupanti che, accompagnati all¿esterno, sono stati affidati alle cure dei sanitari. Il rogo, che ha interessato una stanza al primo piano e parte della hall, è stato poi rapidamente estinto dal personale operativo che lo ha attaccato da più punti per contenerlo e abbatterlo. In supporto alle squadre è stato inviato il carro aria, con la riserva di bombole per gli autorespiratori. L¿intervento è stato coordinato dal funzionario di guardia che ha anche collaborato con la Polizia di Stato per la verifica degli occupanti.