In manovra l’ennesimo regalo ai furbi del fisco: sconti per il riento dei capitali nascosti nei paradisi fiscali

Via libera alla manovra di bilancio. 109 voti a favore, 76 contrari e un astenuto: “Missione compiuta”, ha dichiarato Giancarlo Giorgetti, e l’esclamazione è suonata un po’ paradossale visto il percorso accidentato del testo, approvato di fretta, con 46 errori e senza alcun dibattito parlamentare.

Dentro, oltre ai condoni che abbiamo segnalato, si trova un altro sconto per i grandi evasori fiscali. Si tratta del rimpatrio dei capitali delle società italiane all’estero con regime agevolato. Almeno 44,8 miliardi di euro parcheggiati, secondo le stime, nei paradisi fiscali dalle multinazionali italiane con più di 750 milioni fatturato. La norma consentirebbe di riportarli in Italia pagando un’aliquota super agevolata del 9%: una minima parte di quella prevista, che porterebbe però circa 336 milioni per le casse pubbliche

