Spread the love

Scienza, il 2022 un anno straordinario di scoperte . Il 2022 non si è ancora concluso, ma è stato un anno straordinario per la scienza ricco di nuove scoperte e di osservazioni in diversi campi.

Scienza, il 2022 un anno straordinario di scoperte

Molto spesso tra i protagonisti di queste scoperte anche ricercatori italiani che lavorano in Italia o all’estero. Dalla fusione nucleare alla medicina, alla biologia, passando per la fisica e l’astrofisica, non c’è stato settore di ricerca che non abbia conosciuto importanti passi in avanti, grazie anche a nuovi strumenti, come per esempio il telescopio spaziale James Webb, e nuovi approcci terapeutici, come la tecnica dell’mRNA, che hanno permesso di mettere in cantiere nuovi vaccini per diverse malattie ancora incurabili: primo fra tutti AIDS, Ebola e Marburg, a realizzare nuovi prodotti alimentari tra cui cereali (riso e grano) più resistenti alla siccità e più produttivi. Nel 2022 abbiamo continuato a fare i conti con la pandemia di Covid e con le nuove varianti del virus Sars Cov2, in particolare Omicron, che hanno messo in scacco la strategia vaccinale. Sempre nel 2022 abbiamo assistito anche all’insorgenza di due nuove epidemia dal potenziale pandemico: quella legata al vaiolo delle scimmie, che si è subito diffusa in diversi paesi e quella, ancora non del tutto chiarita, delle epatiti.

https://metronews.it/