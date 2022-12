 Video – Incidente in Corea del Sud. Un autobus e un camion si sono scontrati e due persone sono morte

Spread the love

Due persone sono morte e altre due sono rimaste gravemente ferite a causa di un incidente tra un autobus e un camion, che ha provocato un vasto incendio in un tunnel autostradale in Corea del Sud. 20 persone hanno subito l’inalazione di fumo nell’incendio, che è avvenuto in un’autostrada a Gwacheon, a sud di Seoul. Le fiamme si sono propagate in fretta, così come il fumo. Sono stati mandati 140 vigili del fuoco per placare l’incendio. L’incidente è avvenuto all’esterno del tunnel, ma l’incendio si è propagato anche all’interno.

https://it.notizie.yahoo.com/incidente-corea-del-sud-080218865.html

