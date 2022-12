Video – Maxi tamponamento in Cina, 200 veicoli coinvolti e almeno 1 morto: feriti intrappolati tra le lamiere

Spread the love

https://www.fanpage.it/ – duecento automobili sono rimaste coinvolte in un maxi tamponamento verificatosi questa mattina nella città cinese di Zhengzhou. Come riporta l’emittente statale CCTV, la zona in quel momento era avvolta da una fitta nebbia, motivo per cui sarebbe accaduto l’incidente. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto.

Tanti i video circolati in rete che mostrano un miscuglio di lamiere di auto e camion che sono accartocciati e ammucchiati uno sopra l’altro sul ponte Zhengxin Huanghe. Molti dei feriti sono rimasti intrappolati nei loro veicoli, mentre sul ponte sono accorsi in forze i vigili del fuoco, con molti mezzi. In particolare, questi ultimi hanno immediatamente inviato sul posto 11 autopompe e 66 uomini, secondo i media statali.

VIDEOE