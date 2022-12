Altro Mondiale in inverno? Per il 2030 sono in pole Arabia Saudita, Egitto e Grecia

Spread the love

Dove si svolgeranno i Mondiali di calcio del 2030? Appena conclusa l’edizione 2022 in Qatar e con quella del 2026 che è stata assegnata in maniera congiunta a Stati Uniti, Canada e Messico, già si sta parlando della possibilità di un’altra Coppa del Mondo da disputare in inverno.

Per prima cosa c’è da dire che il prossimo Mondiale sarà il primo che vedrà 48 nazionali partecipanti, che verranno divise in sedici gironi da tre squadre ciascuno; le prime due squadre di ciascun raggruppamento si qualificheranno alla fase a eliminazione diretta che inizierà dai sedicesimi di finale.

In questi giorni però si sta parlando sopratutto dell’edizione dei Mondiali 2030, quelli del centenario della manifestazione iridata, viste le polemiche legate alla possibile candidatura dell’Arabia Saudita insieme a Egitto e Grecia.

