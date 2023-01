Benzina e autostrade, la prima stangata del 2023: cosa sta succedendo?

Spread the love

Benzina e autostrade, sono in vigore gli aumenti. Questa è la sorpresa che l’inizio del 2023 ha riservato agli automobilisti italiani, anche se le cattive notizie sul fronte degli aumenti potrebbero non essere finite e interessare, nei prossimi giorni, anche le bollette.

Ma andiamo per ordine. Nella legge di Bilancio 2023 il governo Meloni ha deciso di non prorogare lo sconto sulle accise di benzina, gasolio e gpl; la misura era in vigore dallo scorso marzo quando fu introdotta dal decreto Ucraina bis.

Lo sconto negli ultimi mesi è stato più volte prorogato, ma adesso il nuovo governo guidato da Giorgia Meloni ha deciso prima di dimezzare il taglio da 30,5 centesimi a 18,3 centesimi a litro, per poi cancellare definitivamente la misura a partire dal primo gennaio.

Per il Codacons l’aumento dei carburanti comporterà per gli automobilisti italiani una spesa maggiore di 9,15 euro per quanto riguarda il pieno, mentre complessivamente il rincaro peserà per 219,6 euro in più su base annua.

Le ultime notizie parlano del prezzo della benzina che in alcune zone dell’Italia è tornato a sfiorare i 2 euro al litro, dopo i livelli minimi che sono stati registrati nell’ultima parte del 2022.

https://www.money.it/benzina-autostrade-prima-stan