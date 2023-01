Croazia sempre più vicina a noi, entra anche nell’area Schengen. Controlli, frontiere e moneta 

Spread the love

La Croazia entra nell’euro, dieci anni dopo la sua adesione all’Unione europea. Il Paese balcanico diventa così il ventesimo Stato ad adottare la moneta comune, dopo Lituania (2015), Lettonia (2014) ed Estonia (2011). «È la dimostrazione che l’euro è una valuta attraente che porta stabilità ai suoi membri», ha sottolineato la presidente della Bce Christine Lagarde. «Un giorno di festa e di orgoglio per i croati, ma anche per tutti i cittadini dell’Europa», ha commentato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, che per l’occasione si è recata al confine croato-sloveno, dove ora non servono più controlli per transitare.

ILGAZZETTINO.IT