Strambino: 19enne cade da un’altezza di 7 metri nel torrente Chiusella. Salvato dai vigili del fuoco

Un giovane di 19 anni ha rischiato di morire annegato in frazione Cerone di Strambino: per cause in via di accertamento il ragazzo è caduto nelle gelide acque del torrente Chiusella. È accaduto nella serata di ieri, sabato 31 dicembre intorno alle 20,00. A notare il giovane che si dibatteva nelle acque del torrente sono stati alcuni passanti che hanno immediatamente avvertito il 112.

Sono stati i vigili del fuoco a salvare il giovane che è stato successivamente affidato alle cure del personale sanitario del 118. Il 19enne è caduto da un’altezza di circa sette metri e nella caduta avrebbe riportato alcune fratture. I sanitari lo hanno trasportato a sirene spiegate all’ospedale di Ivrea dove è stato ricoverato.

