Incidente sulla provinciale, furgone contro auto: sei feriti, una ragazza in coma

Incidente stradale all’alba di questa mattina in provincia di Brindisi. La squadra di Ostuni dei vigili del fuoco è intervenuta sulla strada provinciale 26 Ceglie Messapica–Francavilla Fontana. Coinvolti due mezzi, un furgone Fiat Ducato e una Fiat 500.

Sei persone coinvolti, tre per ogni mezzo. Il conducente del furgone è stato trasportato nell’ospedale Dario Camerlingo di Francavilla mentre una ragazza alla guida della Fiat 500 è stata condotta in codice rosso nell’ospedale Antonio Perrino di Brindisi: la donna è in coma, ha 38 anni, andava al lavoro a Ceglie

