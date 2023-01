Perugia, doppio intervento dei Vigili del fuoco

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Alle 13 del 2 gennaio, i Vigili del fuoco sono intervenuti in località eremo delle carceri di Assisi, per l’incendio di una roulotte con parziale interessamento di una vettura. Sul posto la squadra del distaccamento di Assisi con ausilio di un mezzo della sede centrale di Perugia.

Nello stesso giorno i Vigili del fuoco sono intervenuti per l’incendio di un contatore elettrico in un sottoscala a S. Apollinare, in località Spina, nel comune di Marsciano. All’interno del sottoscala si trovavano vari materiali infiammabili. Due squadre Vigili del fuoco intervenute dalla sede centrale di Perugia. Non si registrano feriti. Sul posto presente anche il personale Enel.