È morto il bimbo caduto in un pilone di cemento in Vietnam, era bloccato a 35 metri dsi profondità da 4 giorni

Non ce l’ha fatta Thai Ly Hao Nam, il bambino vietnamita di 10 anni caduto in un pilone di cemento profondo 35 metri nella provincia di Dong Thap, nel sud del Vietnam. Il piccolo era bloccato da quattro giorni a decine di metri di profondità e nonostante gli sforzi dei soccorritori e gli scavi effettuati in questi giorno per lui non c’è stato nulla da fare e oggi il vice-presidente del comitato popolare della provincia di Dong Thap, ne ha dichiarato la morte.

