Incidente stradale di una Nissan Qashqai finita contro il guardrail – un ferito

VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Sellia Marina è intervenuta questa mattina sulla SS106 uscita Simeri Mare per incidente stradale. Una la vettura coinvolta una Nissan Qashqai che per cause in corso di accertamento perdeva il controllo finendo contro il guardrail. Un ferito che veniva estratto dall’abitacolo ed affidato al personale sanitario del SEU118 per le cure del caso e successivo trasporto presso struttura ospedaliera.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale